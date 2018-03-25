Зеедорф: Не думал, что в Депортиво будет так тяжело

Главный тренер «Депортиво» Кларенс Зеедорф рассказал о своей работе в испанской команде.

Отметим, что при новом наставнике клуб набрал лишь три очка в семи матчах. Сейчас «Депортиво» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги.

«Честно говоря, не думал, что будет так тяжело и что при мне команда по-прежнему без побед. У нас действительно были хорошие матчи, в которых мы заслуживали три очка и даже могли выиграть с разницей более чем в один гол. Но были и другие игры, к примеру, с «Жироной» и «Хетафе», когда мы допускали ошибки, которые стоили нам очень дорого.

Пока «Депор» играет не так, как я хочу. Ситуация была бы иной, если бы я провел с командой предсезонку. Теперь у меня больше ясности, в чем нужно прибавлять. Ни один соперник не доминировал в матче с нами, кое в чем есть улучшения, но, чтобы ситуация изменилась, нужно выигрывать.

Работа в сегунде? Сейчас об этом не думаю. У меня контракт до 30 июня, и я хочу оставить «Депортиво» в Примере. Мысль о вылете для меня неприемлема», – цитирует Зеедорфа Marca.