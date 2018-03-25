Агент: Селезнев очень хотел играть за сборную

Агент Евгения Селезнева Иван Пироженко прокомментировал невызовов своего клиента в сборную Украины на мартовские товарищеские матчи. Напомним, что 23-го числа Украина сыграла с Саудовской Аравией (1:1), а 27 марта встретится с командой Японии.

"Селезнев негативно отреагировал на решение Шевченко. Он очень хотел играть за сборную. Мы проделали огромную совместную работу, которая помогла вернуть ему азарт и кураж. Он в очень хорошей форме как морально, ментально так и физически.

Но не вызвали, что поделаешь. Будем продолжать работать дальше. У нас еще есть несколько незавершенных рекордов. Сегодня Женя очень востребован как в Турции, так и за ее пределами.

Главный тренер решил проверить молодежь. Только не понимаю, почему тогда вызван Артем Кравец. Мы не опускаем голову, будем смотреть вперед. А завтрашний день все расставит на свои места", – сказал Пироженко.

Добавим, что Евгений Селезнев на клубном уровне выступает за турецкий "Акхисар". В нынешнем сезоне в 13 поединках он забил 7 голов и отдал две результативных передачи.