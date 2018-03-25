Инс: Салаху не стоит уходить из Ливерпуля. Футбол

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Пол Инс поделился мнением о полузащитнике «Ливерпуля» Мохамеде Салахе и его будущем в стане.

«Всегда сложно отказать таким большим клубам, как «Реал» или «Барселона», но я считаю, что Салаху не стоит соглашаться на подобные предложения. Если он останется, то в следующем сезоне сможет побороться за трофей и при этом будет звездой команды.

Мы уже видели в прошлом, как многие игроки проигрывали, когда соглашались на большие переходы. Салах — настоящий, редкий талант. В следующем сезоне «Ливерпуль» снова будет играть в Европе. Летом команда сделает несколько приобретений, и он с лёгкостью сможет забить 30 голов.

Салаху всего 25 лет. Впереди у него ещё много лет. Сейчас Мохамеду стоит наслаждаться футболом в клубе с хорошей командой и отличным тренером, который даёт ему играть так, как он хочет. Если он перейдёт в другой клуб, то потом, возможно, будет сожалеть об этом. Не исключено, что в новой команде он будет сидеть на скамейке.

Пока он провёл только один хороший сезон за «Ливерпуль». Чтобы быть одним из лучших игроков в истории клуба, ему нужно демонстрировать этот уровень на протяжении нескольких лет», — приводит слова Инса Goal.