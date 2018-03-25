Себастьян Феттель выигрывает первую гонку сезона

Гран-при Австралии не принес автоматический триумф Льюису Хэмилтону, как многие ожидали. В равной борьбе Ferrariперехитрила Mercedes на пит-стопе и подарила победу Себастьяну Феттелю.

Вся вторая половина гонки прошла в попытках Хэмилтона выйти вперед - расстояние для атаки лидера он имел рабочее. Но сделать этого так и не удалось. Технического преимущества болид Mercedes над Ferrari не имеет, а защищался Феттель превосходно...

1. Себастьян Феттель (Ferrari) 2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +5,036 3. Кими Райкконен (Ferrari) +6,309 4. Даниэль Риккардо (Red Bull) +7,069 5. Фернандо Алонсо (McLaren) +27,886 6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +28,945 7. Нико Хюлькенберг (Renault) +32,671 8. Валттери Боттас (Mercedes) +34,339 9. СтоффельВандорн (McLaren) +34,921 10. Карлос Сайнс (Renault) +45,722


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