Головко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. Футбол

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко поделился мнением о предстоящем матче с командой Англии. Напомним, что этот поединок состоится во вторник, 27 марта, в 20:00 по киевскому времени.

"Добрались хорошо, пообедали и отправились на тренировку. Все живы и здоровы. Соперника еще изучим более детально. Готовим ребят к тому, что будет непросто. Они не новички в этом деле, знают, как обыгрывать хорошие команды.

На что ставить акцент? Не дать разбежаться, перекрыть зоны, которые будут возникать, не оставлять по возможности ребят в один-на-один, потому что соперник по индивидуальному мастерству превосходит нас в некоторых аспектах. Должны использовать и свои козыри: плотную игру, давление на каждом участке поля, стараться сделать как можно меньше ошибок, и по возможности – забить.

У нас есть безальтернативные два центральных защитника. По остальным ребятам - есть еще два дня, посмотрим по их состоянию и будем принимать решение в день матча", - рассказал Головко в эфире телеканала "Футбол 1".