Лебеденко: Создавали хорошие моменты, но подвела реализация

Защитник "Карпат" Орест Лебеденко рассказал о контрольном матче своей команды с ФК "Львов" (0:0).

"В первом тайме была более подготовка к игре с "Черноморцем". Пытались действовать по такой схеме, которую планируем на матч против одесситов.

Думаю, у нас все удавалось, но были моменты, где не до конца друг друга понимали. Есть впереди неделя подготовки, чтобы это исправить. Создавали хорошие моменты, но немного подвела реализация. Повторюсь, еще есть время поработать над завершением атак.

После первого тайма тренер попросил остаться, ведь Гуцуляк поехал в молодежную сборную. Когда заменили Санчеса, Кортес пошел играть нападающего, а я вышел как левый защитник.

Мы больше атаковали через правый фланг? Думаю, ситуация заставила нас так действовать. Не могу сказать, что правый фланг был неактивным", - отметил Лебеденко.