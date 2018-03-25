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НБА: результаты матчей 25 марта Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в национальной баскетбольной ассоциации. Детройт - Чикаго - 117:95 (36:22, 30:25, 29:29, 22:19)

ДП: Толливер - 25, Драммонд - 15+20 подборов

ЧБ: Валентайн - 18, Нваба - 13, Грант - 10+10 передач Филадельфия - Миннесота - 120:108 (32:24, 27:28, 39:19, 22:37)

ФС: Эмбиид - 19, Шарич - 18, Симмонс - 15+12 подборов +13 передач

МТ: Уиггинс - 16, Таунс - 15+11 подборов Орландо - Финикс - 105:99 (26:23, 12:23, 39:28, 28:25)

ОМ: Гордон - 29+11 подборов, Вучевич - 24+11 подборов

ФС: Джексон - 18, Лень - 15+9 подборов Хьюстон - Нью-Орлеан - 114:91 (29:16, 35:21, 19:24, 31:30)

ХР: Харден - 27, Гордон 19, Капела - 18+16 подборов

НО: Дэвис - 25, Диалло - 15 Мемфис - Лейкерс - 93:100 (28:17, 29:35, 14:19, 22:29)

МГ: Харрисон - 20, Газоль М. - 18, Грин - 17+16 подборов

ЛЛ: Кузма - 25+10 подборов, Рэндл - 20+11 подборов Даллас - Шарлотт - 98:102 (27:22, 21:32, 22:25, 28:23)

ДМ: Смит - 21, Барнс - 18

ШХ: Уокер - 24, Ховард - 18+23 подбора

Terrikon

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