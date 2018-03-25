Йоахим Лев: Испания будет на ведущих ролях на ЧМ-2018. Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги товарищеского матча против Испании (1:1).
«Обе команды сыграли очень хорошо. Это был отличный тест с соперником, который находится на нашем уровне.
Все футболисты хотели атаковать и прессинговать. В определённые промежутки времени испанцы создавали нам трудности, однако мы рискнули, и я могу сделать из этого положительные выводы. Очень доволен нашим высоким уровнем игры.
Те, кто считает, что легко обыграть другого участника Чемпионата мира, ошибаются. Испания и её клубы выступают на высочайшем уровне в Европе. Игроки сборной давно играют вместе. Сборная Испании будет на ведущих ролях на чемпионате мира – 2018», — приводит слова Лева Football Espana.
Добавим, что на ЧМ-2018 Испания выступит в одной группе с Португалией, Марокко и Ираном, а Германия – с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
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25.03.2018 09:45