Йоахим Лев: Испания будет на ведущих ролях на ЧМ-2018. Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги товарищеского матча против Испании (1:1).

«Обе команды сыграли очень хорошо. Это был отличный тест с соперником, который находится на нашем уровне.

Все футболисты хотели атаковать и прессинговать. В определённые промежутки времени испанцы создавали нам трудности, однако мы рискнули, и я могу сделать из этого положительные выводы. Очень доволен нашим высоким уровнем игры.

Те, кто считает, что легко обыграть другого участника Чемпионата мира, ошибаются. Испания и её клубы выступают на высочайшем уровне в Европе. Игроки сборной давно играют вместе. Сборная Испании будет на ведущих ролях на чемпионате мира – 2018», — приводит слова Лева Football Espana.