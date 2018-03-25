НХЛ: Победный гол Тарасенко, 500 матчей Будро и смена лидера рейтинга бомбардиров

Двенадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-25. Результаты всех матчей

"Колорадо" - "Вегас" - 2:1 ПБ (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

"Вегас" не смог гарантировать себе место в плей-офф после очередного тура. "Голден Найтс" уступили "Колорадо" в серии буллитов, а победной для "Эвеланш" стала попытка Габриэля Ландескога. Карл Содерберг вывел хозяев площадки вперед, а Джонатан Маршессо смог уравнять шансы в начале третьего периода.

"Сан-Хосе" - "Калгари" - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

"Шаркс" одержали седьмую победу кряду, переиграв на своей площадке "Флеймз". Дубль в составе победителей на счету Эвандера Кейна. По точному броску нанесли Бренден Диллон, Янник Хансен и Джастин Браун.

"Торонто" - "Детройт" - 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

"Торонто" повторил клубный рекорд по победам в сезоне (45), переиграв "Детройт". Победу "Кленовым листьям" принесли точные броски Каспери Капанена, Коннора Брауна, Уильяма Нюландера и Назима Кадри.

"Флорида" - "Аризона" - 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Уступая 0:2 по ходу встречи, "Флорида" смогла вырвать победу у "Аризоны", забросив 4 шайбы в третьем периоде. Дубль на счету Винсента Трочека. По шайбе в ворота соперников отправили Денис Мальгин и Джейми Макгинн.

"Рейнджерс" - "Баффало" - 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Форвард "Рейнджерс" Мика Зибанежад отметился заброшенной шайбой в пятом матче кряду, а Нил Пионк впервые забил в НХЛ в поединке с "Баффало", который завершился для команды из Нью-Йорка победой. Дубль на счету Джимми Веси. Еще одна шайба за Крисом Крайдером.

"Оттава" - "Каролина" - 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Точные броски Филлипа Ди Джузеппе, Брока Макгинна, Джеффа Скиннера, Джордана Стаала и Ноя Ханифина принесли "Каролине" победу над "Оттавой". Голкипер "Ураганов" Кэм Уорд отразил за матч 34 броска по воротам.

"Айлендерс" - "Чикаго" - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Патрик Кейн, Брэндон Саад и Брент Сибрук поражали ворота в поединке с "Айлендерс", чем принесли "Чикаго" победу. Голкипер "Блэкхокс" Антон Форсберг отразил за матч 31 бросок по воротам.

"Монреаль" - "Вашингтон" - 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)

Дубли Евгения Кузнецова и Томаса Уилсона, а также четыре ассиста Никласа Бэкстрема принесли "Вашингтону" победу над "Монреалем", которая, к тому же, оказалась третьей кряду. Еще одна шайба в составе "Кэпиталз" на счету Джея Бигла. Александр Овечкин очков не набирал.

"Нью-Джерси" - "Тампа" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

35 сэйвов голкипера "Нью-Джерси" Кейта Кинкейда помогли "Дэвилз" одолеть "Лайтнинг". Хозяева площадки закрепились в зоне плей-офф Восточной конференции, а шайбы в составе победителей забросили Нико Хишир и Кайл Палмиери. Гол в составе "Тампы" за Ондржеем Палатом.

"Коламбус" - "Сент-Луис" - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайба Владимира Тарасенко принесла "Сент-Луису" победу над "Коламбусом". "Блюз" перебрались в зону плей-офф Западной конференции, прервав 10-матчевую победную серию "Блю Джекетс". Еще одна шайба на счету Александра Стина. В составе "Коламбуса" отличился Кэм Аткинсон, а Сергей Бобровский отразил за матч 26 бросков.

"Миннесота" - "Нэшвилл" - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро одержал свою 500-ю победу в НХЛ , а "Уайлд" закрепились на третьем месте в Центральном дивизионе, благодаря успеху в матче с "Нэшвиллом". Шайбы в составе победителей за Джоэлем Эрикссоном Эком, Нино Нидеррайтером, Джейсоном Закером и Заком Паризе.

"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Дубль Коннора Макдэвида помог "Ойлерз" обыграть "Кингз" и позволил капитану "Эдмонтона" опередить Никиту Кучерова в рейтинге бомбардиров лиги. Теперь на счету Макдэвида 96 очков (38+58) за результативность.