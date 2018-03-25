Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол

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Первая половина дня в субботу была посвящена восстановлению после поединка с командой Саудовской Аравии. Что правда, некоторые футболисты отдали предпочтение занятиям в тренажерном зале. А вот тренеры начали анализировать игру с аравийцами сразу же после завтрака.

Вечером команда разделилась на две группы. Игроки, которые выходили на поле в стартовом составе, кроме Степаненко и Матвиенко, совершили пробежку на набережной. Затем у этой группы были фитнес-занятие, массаж и сауна. Другая часть команды провела тренировку на уже знакомом поле футбольного центра "Марбелья". После разминки игроков ждали тактические упражнения и отработка коллективных действий в атаке и обороне.