Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол

Официальный сайт ФФУ информирует о последних новостях из стана сборной Украины.

Первая половина дня в субботу была посвящена восстановлению после поединка с командой Саудовской Аравии. Что правда, некоторые футболисты отдали предпочтение занятиям в тренажерном зале. А вот тренеры начали анализировать игру с аравийцами сразу же после завтрака.

Вечером команда разделилась на две группы. Игроки, которые выходили на поле в стартовом составе, кроме Степаненко и Матвиенко, совершили пробежку на набережной. Затем у этой группы были фитнес-занятие, массаж и сауна. Другая часть команды провела тренировку на уже знакомом поле футбольного центра "Марбелья". После разминки игроков ждали тактические упражнения и отработка коллективных действий в атаке и обороне.

Индивидуально занимались Виктор Цыганков и Никита Бурда. У Виктора — незначительный ушиб мышцы бедра, а Никита, к сожалению, не успевает полноценно восстановиться к матчу с Японией. Уже сегодня центральный защитник покинет расположение сборной и вернется в Киев.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную сериюНХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную серию
НБА: Финикс Алексея Леня снова проигрываетНБА: Финикс Алексея Леня снова проигрывает
Дель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартовДель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартов
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Хацкевич: Хачериди нужно разобраться в себеХацкевич: Хачериди нужно разобраться в себе
Блок рекламы


Похожие новости
Йоахим Лев: Испания будет на ведущих ролях на ЧМ-2018. ФутболЙоахим Лев: Испания будет на ведущих ролях на ЧМ-2018. Футбол
Шаран: Справедливости в украинском футболе малоШаран: Справедливости в украинском футболе мало
Трагедия в Хорватии: футболист умер от удара мячом в грудьТрагедия в Хорватии: футболист умер от удара мячом в грудь
Рэшфорд: Собираюсь оставить себе менталитет Ибрагимовича. ФутболРэшфорд: Собираюсь оставить себе менталитет Ибрагимовича. Футбол
Де Брюйне: Бельгия не может играть по системе Манчестер Сити. ФутболДе Брюйне: Бельгия не может играть по системе Манчестер Сити. Футбол
U-17: Украинцы одержали волевую победу в элит-раунде. ФутболU-17: Украинцы одержали волевую победу в элит-раунде. Футбол
Агент: Топ-клуб готов заплатить за Хюсая 50 миллионов. ФутболАгент: Топ-клуб готов заплатить за Хюсая 50 миллионов. Футбол
Молодежная сборная Украины отправилась в АнглиюМолодежная сборная Украины отправилась в Англию
Батистута: У Месси нет харизмы Марадоны. ФутболБатистута: У Месси нет харизмы Марадоны. Футбол
Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. ФутболВратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости