Рэшфорд: Собираюсь оставить себе менталитет Ибрагимовича. Футбол

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отдал должное ушедшему из команды Златану Ибрагимовичу. Как известно, "Манчестер Юнайтед согласился расторгнуть контракт со шведом в четверг, а в пятницу клуб MLS объявил о переходе Ибры.

"То, что я узнал от него, незаменимо, - цитирует Рэшфорда английская пресса. - Ни один другой нападающий в мире не смог бы пройти так много, как Ибрагимович.

Сложно от кого-то было узнать больше о футболе. Для меня это менталитет, который он принес с собой. Это самая большая вещь, которую я собираюсь извлечь из того, что он предложил нам. Это делает его одним из лучших в мире. Прежде, чем он ударил по мячу, он, по его мнению, уже опережает всех. Это очень серьезный менталитет".