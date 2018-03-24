Де Брюйне: Бельгия не может играть по системе Манчестер Сити. Футбол

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне уверен, что игру сборной Бельгии нельзя сравнивать с игрой команды Пепа Гвардиолы.

По мнению футболиста система работы и игры главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса отличается от стиля "горожан".

"Каждый игрок сборной Бельгии играет в своем клубе, в другой системе, - цитирует Де Брюйне бельгийская пресса. - В "Сити" у нас есть время, чтобы оттачивать игровую систему. В сборной у нас есть одна-две недели, чтобы тренироваться. Это слишком мало.

Мы должны создать свою собственную систему в сборной. Руководящие принципы должны быть ясными, чтобы все игроки двигались в одном направлении. Все зависит от тренера, чтобы привести все в порядок. Я уверен, что Мартинес может это сделать".


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