Вратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖ

"ПСЖ" не против видеть в составе своей команды голкипера "Манчестер Сити" Клаудио Браво. Чилиец является дублером Эдерсона, и, по словам источника, близкого к голкиперу, примет предложение парижского клуба, если решит покинуть состав "горожан" летом.

"Если Браво покинет Англию, он отправится в клуб, который так же важен, как и "Сити", с претензиями на завоевание титулов, - цитирует источник La Cuarta. - В этом смысле "ПСЖ" привлекает его, потому что это отличный проект в отличном городе.

"ПСЖ" некоторое время назад проявлял интерес к Браво и в прошлом пытался найти варианты пригласить его".

Напомним, что в "Манчестер Сити" Браво перешел в августе 2016 года из «Барселоны» за 18 миллионов евро.