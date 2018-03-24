НХЛ: Клубный рекорд Виннипега

Впервые в истории регулярных чемпионатов НХЛ клуб из Виннипега набрал 100 очков, сообщает официальный сайт лиги.

Это произошло в пятницу, когда "Виннипег Джетс" в овертайме обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 3:2. Команда занимает второе место в Центральном дивизионе, отставая от лидера "Нэшвилл Предаторз" на шесть очков.

В сезоне 2014-15 годов "Джетс" набрали 99 очков. В том году команда в первый и пока единственный раз после переезда из Атланты в 2011 году пробилась в плей-офф. Лучший результат клуба "Атланта Трэшерз" - 97 баллов. Столько команда заработала в чемпионате 2006-07 годов и вышла в розыгрыш Кубка Стэнли. Это тоже случилось только раз за 11 сезонов, которые "Трэшерз" провели в том городе.

"Джетс", которые играли в НХЛ с 1979 по 1995 годы, ни разу не набирали больше 96 очков за сезон (1984-85) и потом переехали в Аризону.

"Очень многое зависело от того, какие результаты дадут шаги, предпринятые нами в прошлом году, - считает генеральный менеджер клуба Кевин Чевелдэйофф. - Некоторые из них вызвали критику в наш адрес. В частности, это касается решения дать возможность Коннору Хеллебаку побороться за место основного вратаря, сыграть столько матчей. Ради этого мы выставили на драфт отказов опытного голкипера Ондржея Павелеца.

Такими же соображениями мы руководствовались, когда принимали и некоторые другие решения, как, например, по Николаю Элерсу. Если такой шаг вписывался в общую картину, мы были готовы пойти на него. И в этом сезоне Коннор отлично себя проявил, а Ник состоялся как игрок. Можно перечислять и другие имена. Молодые ребята превратились в замечательных хоккеистов".