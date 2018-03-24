Агент: Топ-клуб готов заплатить за Хюсая 50 миллионов. Футбол

Агент защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая сообщил представителям прессы, что топ-клуб готов заплатить за албанца 50 миллионов евро.

По информации Tuttosport, в 2013 году, после того, как тренер "Наполи" Маурицио Сарри присоединился к команде со "Стадио Сан-Паоло", футболист был подписан из "Эмполи" за 5 миллионов евро.

Действующий контракт Хюсая с "Наполи" рассчитан до июня 2021 года, но в нем есть пункт о выкупе футболиста за 50 миллионов евро.

Этот пункт может быть активирован только с 30 июня по 15 июля ежегодно. Как сообщает издание, Хюсай получил обещание, что за него заплатят эту сумму. Однако название клуба не сообщается.

В текущем сезоне Хюсай перешел с правого фланга на левый после травмы Фаузи Гулама.