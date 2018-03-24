Агент: Топ-клуб готов заплатить за Хюсая 50 миллионов. Футбол

Агент защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая сообщил представителям прессы, что топ-клуб готов заплатить за албанца 50 миллионов евро.

По информации Tuttosport, в 2013 году, после того, как тренер "Наполи" Маурицио Сарри присоединился к команде со "Стадио Сан-Паоло", футболист был подписан из "Эмполи" за 5 миллионов евро.

Действующий контракт Хюсая с "Наполи" рассчитан до июня 2021 года, но в нем есть пункт о выкупе футболиста за 50 миллионов евро.

Этот пункт может быть активирован только с 30 июня по 15 июля ежегодно. Как сообщает издание, Хюсай получил обещание, что за него заплатят эту сумму. Однако название клуба не сообщается.

В текущем сезоне Хюсай перешел с правого фланга на левый после травмы Фаузи Гулама.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную сериюНХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную серию
НБА: Финикс Алексея Леня снова проигрываетНБА: Финикс Алексея Леня снова проигрывает
Дель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартовДель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартов
НХЛ: Генменеджеры обсудят ситуацию в хоккееНХЛ: Генменеджеры обсудят ситуацию в хоккее
Чемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФЧемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Трагедия в Хорватии: футболист умер от удара мячом в грудьТрагедия в Хорватии: футболист умер от удара мячом в грудь
Рэшфорд: Собираюсь оставить себе менталитет Ибрагимовича. ФутболРэшфорд: Собираюсь оставить себе менталитет Ибрагимовича. Футбол
Де Брюйне: Бельгия не может играть по системе Манчестер Сити. ФутболДе Брюйне: Бельгия не может играть по системе Манчестер Сити. Футбол
U-17: Украинцы одержали волевую победу в элит-раунде. ФутболU-17: Украинцы одержали волевую победу в элит-раунде. Футбол
Батистута: У Месси нет харизмы Марадоны. ФутболБатистута: У Месси нет харизмы Марадоны. Футбол
Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. ФутболВратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. Футбол
Лига Наций: УЕФА утвердил призовые. ФутболЛига Наций: УЕФА утвердил призовые. Футбол
Полиция Амстердама арестовала 25 английских фанатов. ФутболПолиция Амстердама арестовала 25 английских фанатов. Футбол
Караваев: Будем показывать все, на что способны. ФутболКараваев: Будем показывать все, на что способны. Футбол
Официально: Ибрагимович - игрок Лос-Анджелес Гэлакси. ФутболОфициально: Ибрагимович - игрок Лос-Анджелес Гэлакси. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости