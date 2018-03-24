U-16: Украина не удержала победу в матче с Грузией
Подопечные Владимира Езерского в очередном товарищеском поединке сыграли вничью с грузинскими сверстниками.
После уверенной победы со счетом 3:0 в четверг повторить успех во втором матче сине-желтым не удалось. На 26-й минуте нападающий «Шахтера» Даниил Гончарук открыл счет, однако удержать преимущество наши ребята не сумели.
Незадолго до окончания встречи капитана украинской команды Константин Вивчаренко был удален с поля. Вскоре грузины реализовали пенальти, установив окончательный счет.
Таким образом, тренировочный сбор в рамках подготовки к квалификации Евро-2019 сборная Украины U-16 завершила вничью.
Грузия (U-16) - Украина (U-16) - 1:1 (0:1)
Голы: Морчиладзе (78, пенальти) - Гончарук (26).
Стартовый состав сборной Украины (U-16): Турбаевский, Вивчаренко, Егбуджуо, Эмере, Исадченко, Бражко, Гук, Рубчинский, Гладковський, Гончарук, Кулалаев.
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