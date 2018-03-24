Игрок Лейпцига оштрафован на четверть миллиона евро

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта, который до конца текущего сезона все еще защищает цвета немецкого "РБ Лейпциг", оштрафован на 250 тысяч евро за подачу поддельных водительских прав.

Как сообщает, The Daily Star, 23-летний гвинеец был оштрафован немецким судом после того, как был пойман с поддельными документами.

Кейту обвинили в наличии поддельных документов после приезда из его родной Гвинеи в декабре 2016 года.

Теперь государственная уголовная канцелярия Саксонии с точностью установила, что права являются поддельными.

По этой причине глава Лейпцигского суда сообщил, что игроку назначены 50 ежедневных штрафов по 5 тысяч евро каждый. Этот штраф был назначен исходя из дохода Кейта, который сейчас равен 2-м миллионам евро в год.


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