Игрок Лейпцига оштрафован на четверть миллиона евро
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта, который до конца текущего сезона все еще защищает цвета немецкого "РБ Лейпциг", оштрафован на 250 тысяч евро за подачу поддельных водительских прав.
Как сообщает, The Daily Star, 23-летний гвинеец был оштрафован немецким судом после того, как был пойман с поддельными документами.
Кейту обвинили в наличии поддельных документов после приезда из его родной Гвинеи в декабре 2016 года.
Теперь государственная уголовная канцелярия Саксонии с точностью установила, что права являются поддельными.
По этой причине глава Лейпцигского суда сообщил, что игроку назначены 50 ежедневных штрафов по 5 тысяч евро каждый. Этот штраф был назначен исходя из дохода Кейта, который сейчас равен 2-м миллионам евро в год.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
24.03.2018 16:24
24.03.2018 16:25