Молодежная сборная Украины отправилась в Англию

Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к отборочному матчу Евро-2019 (U-21) с командой Англии. Напомним, что этот поединок состоится во вторник, 27 марта в Шеффилде.

В рамках подготовки к важнейшему матчу команда Александра Головко на выезде провела контрольный матч со Словенией и победила со счетом 3:2.

Сегодня сборная взяла курс на Шеффилд. Утром команда вылетела из Любляны во Франкфурт. Там к ней присоединился полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко.

Дело в том, что у динамовца в наличии только один загранпаспорт, и он не смог вовремя сдать его для оформления британской визы, потому что вместе с «Динамо» летал в Рим на матч Лиги Европы.

Именно поэтому не было физической возможности оформить ему визу вместе с другими членами делегации молодежной сборной. К тому же, как известно, для оформления британской визы украинским гражданам документы передаются в Польшу . Предстоит юридическая процедура, которая занимает определенное время.