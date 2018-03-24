Молодежная сборная Украины отправилась в Англию
Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к отборочному матчу Евро-2019 (U-21) с командой Англии. Напомним, что этот поединок состоится во вторник, 27 марта в Шеффилде.
В рамках подготовки к важнейшему матчу команда Александра Головко на выезде провела контрольный матч со Словенией и победила со счетом 3:2.
Сегодня сборная взяла курс на Шеффилд. Утром команда вылетела из Любляны во Франкфурт. Там к ней присоединился полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко.
Дело в том, что у динамовца в наличии только один загранпаспорт, и он не смог вовремя сдать его для оформления британской визы, потому что вместе с «Динамо» летал в Рим на матч Лиги Европы.
Именно поэтому не было физической возможности оформить ему визу вместе с другими членами делегации молодежной сборной. К тому же, как известно, для оформления британской визы украинским гражданам документы передаются в Польшу. Предстоит юридическая процедура, которая занимает определенное время.
Сегодня в 12.00 молодежная сборная Украины из Франкфурта вылетела в Манчестер. Оттуда до Шеффилда доберется автобусом. Уже в гостинице ее должны ждать игроки национальной команды Андрей Лунин, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев, прибывшие для усиления из Испании.
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