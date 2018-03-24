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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Рассела Уэстбрука (Оклахома), Донована Митчелла (Юта), Джеффа Тига (Миннесота), Стефена Карри (Голден Стэйт), Леброна Джеймса (Кливленд), Руди Гэя (Сан-Антонио), Джерами Гранта и Пола Джорджа (оба - Оклахома), Си Джея Макколлума (Портленд) и Тима Хардуэя (Нью-Йорк). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей регулярного чемпионата. Индиана - Клипперс - 109:104 (27:28, 31:25, 24:23, 27:28)

Вашингтон - Денвер - 100:108 (16:23, 27:32, 33:23, 24:30)

Кливленд - Финикс - 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24)

Нью-Йорк - Миннесота - 104:108 (22:31, 26:26, 34:27, 22:24)

Торонто - Бруклин - 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21)

Чикаго - Милуоки - 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28)

Оклахома - Майами - 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)

Сан-Антонио - Юта - 124:120 ОТ (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)

Портленд - Бостон - 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38)

Голден Стэйт - Атланта - 106:94 (16:18, 27:33, 36:23, 27:20)



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