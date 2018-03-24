Савицкий: Не могу сказать, что Донбасс не справился с эмоциями

В пятницу, 23 марта, на льду арены "Айсберг" в Кременчуге "Донбасс" в напряженном поединке уступил "Кременчуку" в рамках финальной серии Украинской хоккейной лиги. Главный тренер "горожан" Александр Савицкий в послематчевом комментарии отметил высокий уровень игры обеих команд.

"Что-то одно выделить тяжело. Думаю, свою роль сыграла запредельная страсть, которая у ребят была, жажда борьбы. Плюс болельщики и вся эта обстановка дали нужный заряд.

Мы всегда просим ребят меньше отбрасывать шайбу, даже в матчах с такой мастеровитой командой, как "Донбасс". Нужно больше держать шайбу, возить ее в зоне соперника. За счет чуть большего терпения, более простой игры в некоторых моментах удалось победить.

Я не могу сказать, что "Донбасс" не справился с эмоциями – получилась очень интересная и ровная борьба, в которой нам повезло больше. Плюс дома и стены помогают".