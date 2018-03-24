Батистута: У Месси нет харизмы Марадоны. Футбол

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута сравнил легендарного Диего Марадону с нынешним лидером "альбиселесте" Лионелем Месси.

- Диего был лучшим. Он был символом Аргентины, и это касалось не только футбола. У Марадоны есть харизма, талант и редкая изобретательность. Месси, даже если он сильнее в плане техники, не может превзойти его.

У Лионеля нет харизмы Марадоны. Диего мог командовать стадионом, все смотрели только на него. Я играл с ним, поэтому могу точно сказать, насколько важным было его присутствие на поле.

Марадона - это поэзия, а Месси - проза. Если сравнивать Марадону и Месси, то последнему не хватает чего-то такого, что за гранью нашего понимания. Даже если Лео будет тренироваться каждый час - всё равно не сможет достичь этого уровня, - приводит слова Батистуты издание Football Italia.


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