Батистута: У Месси нет харизмы Марадоны. Футбол
Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута сравнил легендарного Диего Марадону с нынешним лидером "альбиселесте" Лионелем Месси.
- Диего был лучшим. Он был символом Аргентины, и это касалось не только футбола. У Марадоны есть харизма, талант и редкая изобретательность. Месси, даже если он сильнее в плане техники, не может превзойти его.
У Лионеля нет харизмы Марадоны. Диего мог командовать стадионом, все смотрели только на него. Я играл с ним, поэтому могу точно сказать, насколько важным было его присутствие на поле.
Марадона - это поэзия, а Месси - проза. Если сравнивать Марадону и Месси, то последнему не хватает чего-то такого, что за гранью нашего понимания. Даже если Лео будет тренироваться каждый час - всё равно не сможет достичь этого уровня, - приводит слова Батистуты издание Football Italia.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
24.03.2018 16:01
24.03.2018 16:02