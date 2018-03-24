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Серхио Рамос провел 150-й матч за сборную Испании Товарищеская встреча Германии и Испании , которая прошла в Дюссельдорфе и завершилась вничью (1:1), имела особое значение для столпа обороны "Красной фурии" Серхио Рамоса. Опытный защитник, который на следующей неделе отпразднует своё 32-летие, сыграл 150-й матч за национальную команду. Впрочем, Рамосу ещё рано заканчивать международную карьеру, если он ставит перед собой задачу войти в историю сборной по количеству проведённых матчей. На счету бывшего стража испанских ворот Икера Касильяса 167 поединков. Германия - Испания 1:1 (1:1)



Голы: Родриго, 6 (0:1); Мюллер, 35 (1:1)



Германия: Тер Штеген; Боатенг; Хуммельс; Хектор; Кроос; Киммих; Дракслер (Сане Л., 69); Мюллер (Горецка, 80); Озил; Хедира (Гюндоган, 55); Вернер (Гомес, 84)



Испания: де Хеа; Хорди Альба; Карвахаль; Серхио Рамос; Пике (Начо, 51); Тьяго Алькантара (Родриго Эрнандес, 82); Коке; Иньеста (Сауль Ньигес, 46); Силва (Лукас Васкес, 72); Родриго (Диего Коста, 65); Иско (Асенсио, 59)



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