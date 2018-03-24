Хэмилтон разгромил соперников в квалификации Гран-при Австралии

Сезон-2018 стартовал, как обычно, в Мельбурне. И как это часто бывает, квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон. На сей раз - вообще без борьбы.

Точнее, была ее видимость - до тех пор, пока Льюис в самом последней попытке не взялся за дело всерьез. В итоге, он опередил обоих конкурентов из Ferrari более чем на полсекунды - это целая пропасть...

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:22,051 2. Кими Райкконен (Ferrari) +0,664 3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,674 4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,715 5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0,988 6. Кевин Магнуссен (Haas) +2,023 7. Ромен Грожан (Haas) +2,175 8. Нико Хюлькенберг (Renault) +2,368 9. Карлос Сайнс-младший (Renault) +2,413 10. Валттери Боттас (Mercedes) — без времени