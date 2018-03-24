НХЛ: Виннипег устанавливает клубный рекорд, Питтсбург уступает Нью-Джерси

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-24. Результаты всех матчей

"Баффало" - "Монреаль" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

35 сэйвов голкипера "Монреаля" Антти Ниеми помогли "Канадиенс" обыграть "Баффало". Этот шатаут стал для вратаря первым в сезоне и 36-м в карьере. Точными бросками отметились Арттури Лехконен, Пол Байрон и Брэндон Галлахер.

"Питтсбург" - "Нью-Джерси" - 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)

"Дэвилз" закрепились в зоне плей-офф Восточной конференции, обыграв "Питтсбург". Победным для "Нью-Джерси" стал точный бросок Тэйлора Холла на 27-й секунде овертайма. На счету форварда также 2 результативные передачи. По шайбе в ворота действующих обладателей Кубка Стэнли отправили Уилл Бутчер, Блэйк Коулмэн и Нико Хишир. В составе "Питтсбурга" Евгений Малкин очков не набирал.

"Виннипег" - "Анахайм" - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

"Виннипег" установил клубный рекорд по набранным за сезон очкам (100), обыграв "Анахайм". Решающей в матче стала шайба Кайла Коннора на 4-й минуте овертайма. В составе победителей отличились Николай Элерс и Марк Шайфли. У "Уток" забивали Дерек Грант и Николай Ритчи.

"Сент-Луис" - "Ванкувер" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

"Сент-Луис" обыграл "Ванкувер" и теперь всего на один балл отстает от зоны плей-офф Западной конференции. Патрик Берглунд отметился дублем. По шайбе на счету Владимира Тарасенко и Дмитрия Яшкина. Голкипер "Блюз" Джейк Аллен отразил за матч 19 бросков.

"Даллас" - "Бостон" - 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

"Бостон", уже обеспечивший себе место в плей-офф, обыграл "Даллас", благодаря голу Давида Пастрняка за 12 секунд до окончания основного времени матча. Ранее напарника по команде точными бросками поддержали Брэд Маршан и Тим Шоллер.