Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. Футбол

Накануне сборные Испании и Германии провели в Дюссельдорфе товарищеский матч, который завершился вничью 1:1.

Вратари сборной Испании Давид Де Хеа и Пепе Рейна, а также голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген высказали недовольство официальным мячом чемпионата мира-2018. Все трое назвали поведение мяча непредсказуемым и призвали улучшить его до старта турнира – 14 июня.

По словам Рейны, с этим мячом просто невозможно работать. Он покрыт пластиковой пленкой, из-за которой его сложно удержать. Разработчики должны изменить мяч, пока еще есть время.

«У вратарей будет много проблем с этим мячом, – добавил Де Хеа. – Он действительно странный. Его могли бы сделать намного лучше».

С коллегами согласен тер Штеген: «Мяч мог бы быть и получше, он очень много виляет», – заметил Марк-Андре.

Напомним, официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоSSии - Telstar 18 – разработан компанией Адидас.