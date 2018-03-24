Товарищеский матч: Саудовская Аравия - Украина - 1:1
Саудовская Аравия - Украина - 1:1 (1:1)
Голы: Кравец, 32 (0:1), Аль-Мовалад, 38 (1:1).
Саудовская Аравия: Аль-Мосайлем, Аль-Харби, Ос. Хавсави, Ом. Хавсави, Аль-Шахрани (Муат, 90+1), Аль-Мовалад (Аль-Квикби, 72), Аль-Шехри (Аль-Могахви, 61), Отайф, Аль-Давсари (Аль-Фики, 90+1), Аль-Джассим (Ассири, 80), Аль-Сахлави (Аль-Моашер, 85).
Украина: Лунин, Матвиенко (Соболь, 65), Ракицкий, Хачериди (Ордец, 70), Караваев, Степаненко (Ротань, 46), Зинченко (Малиновский, 65), Марлос (Беседин, 85), Коноплянка, Цыганков (Буяльский, 46), Кравец.
Наказания: Ом. Хавсави, 21. Аль-Могахви, 79. Буяльский, 83. Малиновский, 87 (предупреждения).
Судьи: Ундиано, Алонсо Фернандес, Родригес (все - Испания).
23 марта. Марбелья. Городской стадион.
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