Свитолина разгромила победительницу Индиан-Уэллса

Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA в Майами, уверенно обыграв победительницу турнира в Индиан-Уэллс японку Наоми Осаку за час 23 минуты в двух сетах - 6:4, 6:2.

Таким образом, украинка, посеянная под 4 номером, прервала победную серию Осаки из восьми матчей: японка выиграла семь поединков в Индиан-Уэллс и один в Майами, обыграв экс-первую ракетку мира Серену Вильямс - 6:3, 6:2. Счет личных встреч между Свитолиной и Осакой стал 3-2 в пользу украинки.

Следующей соперницей Свитолиной стала 26-я ракета мира австралийка Дарья Гаврилова, справившаяся более, чем за два часа над немкой Андреей Петкович - 7:6 (3), 6:4.