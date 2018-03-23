НХЛ: Спецца, вероятно, выбыл до конца сезона

Нападающий "Даллас Старз" Джейсон Спецца, возможно, завершил сезон из-за травмы спины, сообщает официальный сайт НХЛ.

34-летний форвард пройдет повторное обследование через две недели. Регулярный чемпионат НХЛ завершается 8 апреля, матчи розыгрыша Кубка Стэнли начинаются 11-го.

Во вторник Спецца впервые в нынешнем сезоне пропустил игру. В тот день он вышел на утреннюю раскатку, но был вынужден прервать ее. "Даллас" вечером уступил "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 3:4.

На счету Спеццы в этом чемпионате 72 матча и 25 (7+18) очков.

"Даллас" (38-28-8) потерпел шесть поражений подряд (0-4-2) и сейчас отстает от зоны плей-офф на три очка. В пятницу (субботу, 03:30 мск) "Старз" дома играют против "Бостон Брюинз".

В составе "Далласа" также нет голкипера Бена Бишопа (травма колена), защитника Марка Мето (рука) и нападающего Мартина Ханзала (завершил сезон, операция на спине). Против "Бостона" должен сыграть форвард Бретт Ричи - он восстановился после травмы нижней части тела. В четверг тренировался Мето. Не исключено, что он выйдет на встречу с "Брюинз".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Хуммельс: Севилья намного сильнее, чем может показаться. ФутболХуммельс: Севилья намного сильнее, чем может показаться. Футбол
НХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную сериюНХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную серию
Дель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартовДель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартов
Болкун: Арене Львов очень трудно выйти на уровень рентабельности. ФутболБолкун: Арене Львов очень трудно выйти на уровень рентабельности. Футбол
Германия выиграла малый Хрустальный глобус в женской эстафетеГермания выиграла малый Хрустальный глобус в женской эстафете
Блок рекламы


Похожие новости
НХЛ: Вратарь Далласа выбыл на две неделиНХЛ: Вратарь Далласа выбыл на две недели
Mercedes рассматривает вероятность ухода Хэмилтона в FerrariMercedes рассматривает вероятность ухода Хэмилтона в Ferrari
НХЛ: Защитник Ванкувера выбыл о конца сезонаНХЛ: Защитник Ванкувера выбыл о конца сезона
Иньеста: Со своим будущим определюсь до конца апреляИньеста: Со своим будущим определюсь до конца апреля
В конце сезона Гаттузо все же уйдет из МиланаВ конце сезона Гаттузо все же уйдет из Милана
Игорь Суркис: Динамо не готово к весенней части сезона. ФутболИгорь Суркис: Динамо не готово к весенней части сезона. Футбол
НХЛ: Защитник Монреаля пропустит остаток сезонаНХЛ: Защитник Монреаля пропустит остаток сезона
Показан первый болид нового сезона Формулы-1Показан первый болид нового сезона Формулы-1
Давид Алаба: Я невероятно горд. ФутболДавид Алаба: Я невероятно горд. Футбол
НХЛ: Вратарь Рейнджерс выбыл на две-три неделиНХЛ: Вратарь Рейнджерс выбыл на две-три недели
Последние новости
Подгружаем последние новости