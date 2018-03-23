НХЛ: Спецца, вероятно, выбыл до конца сезона
Нападающий "Даллас Старз" Джейсон Спецца, возможно, завершил сезон из-за травмы спины, сообщает официальный сайт НХЛ.
34-летний форвард пройдет повторное обследование через две недели. Регулярный чемпионат НХЛ завершается 8 апреля, матчи розыгрыша Кубка Стэнли начинаются 11-го.
Во вторник Спецца впервые в нынешнем сезоне пропустил игру. В тот день он вышел на утреннюю раскатку, но был вынужден прервать ее. "Даллас" вечером уступил "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 3:4.
На счету Спеццы в этом чемпионате 72 матча и 25 (7+18) очков.
"Даллас" (38-28-8) потерпел шесть поражений подряд (0-4-2) и сейчас отстает от зоны плей-офф на три очка. В пятницу (субботу, 03:30 мск) "Старз" дома играют против "Бостон Брюинз".
В составе "Далласа" также нет голкипера Бена Бишопа (травма колена), защитника Марка Мето (рука) и нападающего Мартина Ханзала (завершил сезон, операция на спине). Против "Бостона" должен сыграть форвард Бретт Ричи - он восстановился после травмы нижней части тела. В четверг тренировался Мето. Не исключено, что он выйдет на встречу с "Брюинз".
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