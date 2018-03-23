Лига Наций: УЕФА утвердил призовые. Футбол

В эти дни европейские сборные проводят товарищеские встречи. Скоро им на смену придут матчи более высокого накала. В сентябре начинается первый в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА .

Новый турнир призван повысить спортивную ценность футбола среди национальных сборных.

Турнир возник после того, как УЕФА получил от национальных ассоциаций, тренеров, футболистов и болельщиков схожие отзывы. Все сошлись во мнении, что товарищеские матчи не обеспечивают сборным достаточно высокий уровень спортивной борьбы и конкуренции.

С появлением Лиги наций УЕФА болельщики смогут увидеть больше матчей турнирного значения с участием своих сборных.

Также Лига наций УЕФА станет важным источником дохода для национальных ассоциаций. Это наглядно показывает схема выплат солидарности и бонусных выплат для 55 ассоциаций.

Общий фонд выплат солидарности и бонусов для 55 национальных ассоциаций составляет 76,25 млн евро. Дебютный розыгрыш Лиги наций УЕФА повысит престиж европейского футбола среди сборных.

Размер выплат солидарности зависит от лиги:

Лига A: 1,5 млн евро

Лига B: 1 млн евро

Лига C: 750 тысяч евро

Лига D: 500 тысяч евро.

Победители групп во всех лигах удвоят эту сумму:

Победитель группы в лиге A: 1,5 млн евро

Победитель группы в лиге B: 1 млн евро

Победитель группы в лиге C: 750 тысяч евро

Победитель группы в лиге D: 500 тысяч евро.

Победители четырех групп лиги А в июне 2019 года разыграют трофей Лиги наций УЕФА. Для участников финальной стадии предусмотрены следующие выплаты солидарности:

Победитель: 4,5 млн евро

Финалист: 3,5 млн евро

Третье место: 2,5 млн евро

Четвертое место: 1,5 млн евро.

Таким образом, максимальная сумма выплат солидарности и бонусных выплат для команды лиги А составит 7,5 млн, для команды лиги В - 2 млн, для команды лиги С - 1,5 млн, для команды лиги D - 1 млн евро.