Полиция Амстердама арестовала 25 английских фанатов. Футбол

Голландская полиция арестовала 25 английских футбольных болельщиков перед товарищеским матчем между Нидерландами и Англией. Пьяные поклонники английской команды начали забрасывать бутылками сотрудников правоохранительных органов, и это привело к их аресту. Фанаты арестованы в центре Амстердама за нарушения общественного порядка.

Сборные Нидерландов и Англии сыграют на "Амстердам Арене" сегодня вечером. Представитель полиции сообщил, что меры безопасности до, во время и после контрольного поединка будут усилены.

Ожидается, что на игре будут присутствовать более 1500 английских болельщиков.