Караваев: Будем показывать все, на что способны. Футбол

Сборная Украины в испанской Марбелье интенсивно готовится к сегодняшнему товарищескому матчу с Саудовской Аравией, который начнется в 21.00 по киевскому времени.

Полузащитник украинской команды Александр Караваев полностью доволен ходом подготовки к поединку.

- По сравнению с украинскими снегами Испания встретила нашу сборную солнечной погодой ...

- Да, погода отличная. В Марбелье есть все для качественного тренировочного процесса. Состояние полей просто безупречен - мировой уровень.

- Значит, желание сыграть лучше в матче с Саудовской Аравией только усиливается?

- Конечно. И федерация, и тренерский штаб обеспечили нам идеальные условия для подготовки к поединку. Мы очень довольны и настроены только на положительный результат.

- Сейчас что вам известно о ближайшем сопернике?

- Знаю, что Саудовская Аравия очень сбалансированная и техничная команда. Аравийцы играют в открытый футбол без задержки мяча на своей половине поля. Их приоритет - атака, поэтому болельщиков ждет интересный матч.

- И нам есть что противопоставить сопернику ...

- Да конечно. Мы сосредоточены на своей игре. Будем показывать все, на что способны. Уверены, что все будет хорошо.

- Только что завершился ваш спарринг в тенисбол. Кто выиграл?

- Мы, конечно (улыбается). Наша команда сыграла качественно и сбалансировано и в результате полностью переиграла соперников.

- На следующей тренировке они попытаются взять реванш?

- Ну, это мы еще посмотрим.