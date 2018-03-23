Караваев: Будем показывать все, на что способны. Футбол
Сборная Украины в испанской Марбелье интенсивно готовится к сегодняшнему товарищескому матчу с Саудовской Аравией, который начнется в 21.00 по киевскому времени.
Полузащитник украинской команды Александр Караваев полностью доволен ходом подготовки к поединку.
- По сравнению с украинскими снегами Испания встретила нашу сборную солнечной погодой ...
- Да, погода отличная. В Марбелье есть все для качественного тренировочного процесса. Состояние полей просто безупречен - мировой уровень.
- Значит, желание сыграть лучше в матче с Саудовской Аравией только усиливается?
- Конечно. И федерация, и тренерский штаб обеспечили нам идеальные условия для подготовки к поединку. Мы очень довольны и настроены только на положительный результат.
- Сейчас что вам известно о ближайшем сопернике?
- Знаю, что Саудовская Аравия очень сбалансированная и техничная команда. Аравийцы играют в открытый футбол без задержки мяча на своей половине поля. Их приоритет - атака, поэтому болельщиков ждет интересный матч.
- И нам есть что противопоставить сопернику ...
- Да конечно. Мы сосредоточены на своей игре. Будем показывать все, на что способны. Уверены, что все будет хорошо.
- Только что завершился ваш спарринг в тенисбол. Кто выиграл?
- Мы, конечно (улыбается). Наша команда сыграла качественно и сбалансировано и в результате полностью переиграла соперников.
- На следующей тренировке они попытаются взять реванш?
- Ну, это мы еще посмотрим.
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