Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" (обновлено). Футбол

Форвард провел в "Манчестер Юнайтед" почти два сезона.

Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
Фото: Eurosport

Шведский футболист Златан Ибрагимович покинул английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщается на сайте клуба.

""Манчестер Юнайтед" подтверждает, что он согласился на прекращение контракта с Златаном Ибрагимовичем с немедленным вступлением оглашения в силу", - говорится в сообщении.

Сам игрок в Instagram написал: "Отличные вещи также заканчиваются, и пришло время двигаться дальше после двух фантастических сезонов с "Манчестер Юнайтед". Спасибо клубу, болельщикам, команде, тренеру, персоналу и всем, кто поделился со мной этой частью моей истории. #foreverred".

Ибрагимович провел в "Манчестер Юнайтед" почти два сезона.

По данным британских СМИ, в ближайшее время Златан усилит клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси".

Накануне сообщалось, что Ибрагимович может попасть под санкции Футбольной ассоциации Англии за сотрудничество с букмекерской компанией.

Обновление. 36-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает пресс-служба американского клуба.

Как утверждает Goal, Златан заключил контракт на два года с зарплатой 1,5 млн долл. за сезон.


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