Динамо без сборников работает в тренажерном зале и на поле. Футбол

В четверг, после трех выходных футболисты "Динамо", не вызванные в расположение своих сборных команд, собрались на клубной загородной базе для плановой работы.

Первая тренировка носила втягивающий характер, а в пятницу команда Александра Хацкевича провела комбинированное занятие, первая часть которого прошла в тренажерном зале, а вторая - на поле. В целом, оно длилось около двух часов. Отметим, что вместе с игроками первой команды занимались также футболисты молодежного и юношеского составов, всего - около 25 человек.

Сначала с тренером по физподготовке Виталием Кулыбой игроки поработали на силой, выносливостью, сделали упражнения на пресс и другие группы мышц - для этого было установлено семь импровизированных станций с различным инвентарем.

Далее работа продолжилась на поле. Сначала игроки группы атаки отработали завершение атак: подачи и удары по воротам, а защитники уделили внимание действиям в обороне.

В субботу в планах «Динамо» сыграть двусторонний матч смешанным составом, а дальше команда будет работать в режиме двухразовых и одноразовых тренировок до среды, когда в Киев должна вернуться основная часть «сборников».


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо"


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