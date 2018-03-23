Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол

О причинах такого решения не сообщается

Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем
Фото: Кадр из трансляции матча Китай - Уэльс

Во вчерашнем полуфинальном поединке Международного кубка Китая между командой-хозяйкой и сборной Уэльса, который закончился разгромом «Поднебесной» (0:6), многие китайские футболисты были представлены в необычном виде.

Все игроки сборной Китая, имеющие татуировки на открытых частях тела, заклеили их специальным скотчем.

О причинах такого решения не сообщается. Предположительно, это указание Государственного управления по делам радиовещания, кинематографии и телевидения Китая.


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