Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол

О причинах такого решения не сообщается

Во вчерашнем полуфинальном поединке Международного кубка Китая между командой-хозяйкой и сборной Уэльса, который закончился разгромом «Поднебесной» (0:6), многие китайские футболисты были представлены в необычном виде.

Все игроки сборной Китая, имеющие татуировки на открытых частях тела, заклеили их специальным скотчем.

О причинах такого решения не сообщается. Предположительно, это указание Государственного управления по делам радиовещания, кинематографии и телевидения Китая.