Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
О причинах такого решения не сообщается
Во вчерашнем полуфинальном поединке Международного кубка Китая между командой-хозяйкой и сборной Уэльса, который закончился разгромом «Поднебесной» (0:6), многие китайские футболисты были представлены в необычном виде.
Все игроки сборной Китая, имеющие татуировки на открытых частях тела, заклеили их специальным скотчем.
О причинах такого решения не сообщается. Предположительно, это указание Государственного управления по делам радиовещания, кинематографии и телевидения Китая.
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23.03.2018 11:26