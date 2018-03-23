Медель: Как руководитель Моратти был лучше китайцев

Полузащитник Гари Медель утверждает, что в его не сложившейся в итальянском "Интере" карьере виновата путаница, а сам клуб был гораздо лучше под руководством итальянского бизнесмена Массимо Моратти.

Медель сыграл более 100 матчей за "Интер" в период с 2014-го по 2017-й годы, но был вынужден перейти в "Бешикташ".

"Я отдал "Интеру" всю свою душу, - цитирует чилийца Gazzetta dello Sport. - Очень обидно, что я так ничего с клубом и не выиграл. Обидно, я мне пришлось оттуда уйти".

Реальной проблемой была путаница. Китайцы находятся на другом конце света. Массимо Моратти был как владелец намного лучше.

Смены тренеров? Это было следствие отсутствия ясности. Из этого появились плохие результаты".


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