Сикан: На матч с Сербией выйдем, как на последний бой. Футбол

Нападающий юношеской сборной Украины (U-17) Даниил Сикан стал автором первого гола сине-желтых в элит-раунде Евро-2018.

- Думаю, на 68-й минуте арбитр погорячился с красной карточкой нашему футболисту, - сказал форвард. - Именно после этого испанцы полностью прижали нас к воротам. А учитывая силу соперника, технический уровень его игроков, выдержать этот натиск было очень сложно. Жаль, что мы пропустили уже в компенсированное время. Но, думаю, 1:1 - неплохой для нас счет.

- После твоего гола на 24-й минуте команда поверила, что можно добиться положительного результата?

- Конечно. Но у нас и так неплохо проходили атаки. Считаю, мы компактно оборонялись и могли бы удержать победный счет, если бы не удаление.

- Ваш матч с Испанией перенесли из Оломоуца в Брно. Это из-за качества газона?

- Да. В Оломоуце не было подогрева, а тут как раз пошел сильный снег, поэтому поле стало мерзлым и непригодным к поединку.

- Учитывая то, что в другом матче вашей группы Сербия выиграла в Чехии (2:0), поединок против сербов становится определяющим?

- Ключевым так точно. Наша команда выйдет на него, как на последний бой.

- Что можешь сказать об этом сопернике?

- Наши команды примерно одного уровня. В игре с чехами сборная Сербии действовала на контратаках, а свои голы забила после розыгрыша стандартных положений. Это, наверное, главное оружие сербов. Сильные у них и фланги.

- В четверг у вашего главного тренера Олега Кузнецова был день рождения ...

- На утренней тренировке команда поздравила наставника, вручив подарок. Какой? Пусть это останется тайной.

Напомним, что путевки в Англию на финальный турнир Евро-2018 получат победители восьми групп и семь лучших вторых сборных.