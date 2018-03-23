Сикан: На матч с Сербией выйдем, как на последний бой. Футбол
Нападающий юношеской сборной Украины (U-17) Даниил Сикан стал автором первого гола сине-желтых в элит-раунде Евро-2018.
- Думаю, на 68-й минуте арбитр погорячился с красной карточкой нашему футболисту, - сказал форвард. - Именно после этого испанцы полностью прижали нас к воротам. А учитывая силу соперника, технический уровень его игроков, выдержать этот натиск было очень сложно. Жаль, что мы пропустили уже в компенсированное время. Но, думаю, 1:1 - неплохой для нас счет.
- После твоего гола на 24-й минуте команда поверила, что можно добиться положительного результата?
- Конечно. Но у нас и так неплохо проходили атаки. Считаю, мы компактно оборонялись и могли бы удержать победный счет, если бы не удаление.
- Ваш матч с Испанией перенесли из Оломоуца в Брно. Это из-за качества газона?
- Да. В Оломоуце не было подогрева, а тут как раз пошел сильный снег, поэтому поле стало мерзлым и непригодным к поединку.
- Учитывая то, что в другом матче вашей группы Сербия выиграла в Чехии (2:0), поединок против сербов становится определяющим?
- Ключевым так точно. Наша команда выйдет на него, как на последний бой.
- Что можешь сказать об этом сопернике?
- Наши команды примерно одного уровня. В игре с чехами сборная Сербии действовала на контратаках, а свои голы забила после розыгрыша стандартных положений. Это, наверное, главное оружие сербов. Сильные у них и фланги.
- В четверг у вашего главного тренера Олега Кузнецова был день рождения ...
- На утренней тренировке команда поздравила наставника, вручив подарок. Какой? Пусть это останется тайной.
Напомним, что путевки в Англию на финальный турнир Евро-2018 получат победители восьми групп и семь лучших вторых сборных.
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