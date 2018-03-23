НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Вашему вниманию моменты с участием Аарона Гордона (Орландо), Джулиуса Рэндла (Лейкерс), Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан), Руди Гобера (Юта), Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида (оба - Филадельфия), Салаха Межри (Даллас) и Брайса Джонсона (Мемфис).
Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей регулярного чемпионата.
Орландо - Филадельфия - 98:118 (23:32, 26:38, 16:25, 33:23)
Шарлотт - Мемфис - 140:79 (37:14, 38:28, 37:15, 28:22)
Хьюстон - Детройт - 100:96 ОТ (21:27, 27:23, 23:18, 17:20, 12:8)
Нью-Орлеан - Лейкерс - 128:125 (40:44, 31:29, 26:35, 31:17)
Даллас - Юта - 112:119 (34:37, 24:28, 23:31, 31:23)
Сакраменто - Атланта - 105:90 (25:28, 24:16, 31:27, 25:19)
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