Маркевич: Шевченко нужно наигрывать основной состав. Футбол

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от грядущих спаррингов нашей национальной команды. Сегодня "сине-жёлтые" встретятся с Саудовской Аравией, а уже 27-го числа проведут товарищеский матч против Японии.

- Всё-таки это два участника чемпионата мира, поэтому, наверное, следует ожидать, что сборная как минимум покажет хороший футбол, - отметил Маркевич в разговоре с "Футбол NEWS". - Не думаю, что в этих матчах следует экспериментировать. Нужно наигрывать тот состав, который будет играть постоянно, потому что стабильность состава - залог успеха.

Наши ближайшие соперники - команды техничные, умеют играть в футбол. Поэтому необходимо очень серьёзно отнестись к матчам. Думаю, такие команды мы должны обыгрывать.