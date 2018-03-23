Марадона: Наполи по силам выиграть чемпионат Италии. Футбол

Легенда футбола, экс-форвард "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона по-прежнему верит в чемпионские перспективы команды Маурицио Сарри.

- "Наполи" по силам сделать это. Верю, что партенопейцы выиграют скудетто. Верю в неаполитанцев, верю в эту команду. Иногда они напоминают мне тот самый "Наполи", за который когда-то играл и я, - признался Диего Марадона в интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

Напомним, "Наполи" занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на два очка.

Что касается Марадоны, то кумир футбольного Неаполя дважды брал золото первенства Италии - в сезонах 1986/87 и 1989/90. Это все чемпионские титулы клуба с 91-летней историей.