Йоахим Лев: Нойер обязательно поедет на мундиаль. Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев уверен в том, что голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сумеет помочь своей национальной команде на чемпионате мира-2018.

- Восстановление Мануэля идёт по графику. Вскоре он повысит уровень нагрузок. Я уверен, что Нойер ещё сыграет за "Баварию" в этом сезоне. Он обязательно поедет с нами на чемпионат мира, - подчеркнул Лёв в интервью пресс-службе Бундеслиги.

Поддерживает коуча и форвард Томас Мюллер: "Вижу Ману гораздо чаще остальных. У меня сложилось впечатление, что у него всё в порядке, всё идёт по плану. Даже не думайте списывать его со счетов. Понятно, что сейчас возникли разговоры о том, стоит ли брать вратаря на мундиаль. Но я думаю, что он со всем этим справится".

Напомним, чуть меньше года назад именитый кипер получил перелом левой стопы во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 с мадридским "Реалом", а в сентябре у футболиста случился рецидив. Таким образом, он принял участие лишь в четырёх встречах нынешнего сезона. На данный момент Нойер, которого в декабре признали лучшим вратарём мира по версии France Football, тренируется по индивидуальной программе.