Лацио попробует арендовать Габбьядини. Футбол
"Лацио" рассчитывает решить проблемы в атаке с помощью нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини. 26-летний итальянец призван заменить Чиро Иммобиле, который планирует покинуть Рим во время летнего трансферного окна.
Как сообщает издание Tuttosport, речь идёт об аренде футболиста с возможностью дальнейшего выкупа всех трансферных прав, что будет зависеть от количества сыгранных матчей. Боссы "орлят" считают, что сумеют убедить своих британских коллег в том случае, если один из аутсайдеров английской Премьер-лиги понизится в классе и будет вынужден урезать свои расходы.
В нынешнем сезоне Габбьядини провёл 25 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет 4 забитых мяча. Что касается "Саутгемптона", то команда занимает 18-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.
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