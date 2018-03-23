Лацио попробует арендовать Габбьядини. Футбол

"Лацио" рассчитывает решить проблемы в атаке с помощью нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини. 26-летний итальянец призван заменить Чиро Иммобиле, который планирует покинуть Рим во время летнего трансферного окна.

Как сообщает издание Tuttosport, речь идёт об аренде футболиста с возможностью дальнейшего выкупа всех трансферных прав, что будет зависеть от количества сыгранных матчей. Боссы "орлят" считают, что сумеют убедить своих британских коллег в том случае, если один из аутсайдеров английской Премьер-лиги понизится в классе и будет вынужден урезать свои расходы.

В нынешнем сезоне Габбьядини провёл 25 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет 4 забитых мяча. Что касается "Саутгемптона", то команда занимает 18-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.