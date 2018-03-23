Стартовал новый сезон Формулы 1
По традиции первая гонка проводится в Австралии.
Свободными заездами в Альберт-Парке в Мельбурне стартовал сезон-2018 в Формуле 1.
Лучшее время пятницы (1:23.931) показал пилот команды Мерседес, 4-кратный чемпион мира Льюис Хэмильтон. Британец выиграл обе практики.
С отставанием 0,127 сек. второе время дня показал пилот команды Ред Булл голландец Макс Ферстаппен.
Еще на 0,101 сек. отстал второй пилот Мерседес финн Валтери Боттас.
Лучший из скудерии Феррари – финн Кими Райкконен, с отставанием 0,283 сек. - на 4-м месте.
Интересный факт – двух гонщиков Заубер разделила лишь одна тысячная секунды.
Стоит отметить, что в Украине возобновляются прямые трансляции этапов Формулы-1. Напомним, Королеву автоспорта в Украине не показывают с 2012 года.
В этом сезоне трансляции будут доступны на телеканале Первый автомобильный, который охватит весь уик-энд, включая гоночные практики, квалификации и гонки.
При этом за этапами можно будет следить не только в прямом эфире, но на повторах в последующие дни. Контракт подписан на три сезона – с 2018 по 2020 год.
Результат второй части свободных заездов:
- Л.Хэмилтон (Mercedes ) 1:23.931 (проехал 35 кругов)
- М.Ферстаппен (Red Bull) +0.127 (34)
- В.Боттас (Mercedes) +0.228 (34)
- К.Райкконен (Ferrari) +0.283 (39)
- С.Феттель (Ferrari) +0.520 (38)
- Р.Грожан (Haas) +0.717 (34)
- Д.Риккардо (Red Bull) +0.790 (28)
- Ф.Алонсо (McLaren) +1.269 (28)
- К.Магнуссен (Haas) +1.315 (30)
- С.Вандорн (McLaren) + 1.354 (34)
- К.Сайнс (Renault) +1.459 (35)
- C.Перес (Force India) +1.482 (30)
- Н.Хюлкенберг (Renault) +1.532 (35)
- Л.Стролл (Williams) +1.612 (32)
- Э.Окон (Force India) +1.957 (33)
- Б.Хартли (Toro Rosso) +1.994 (41)
- П.Гасли (Toro Rosso) +2.014 (39)
- С.Сироткин (Williams) +2.043 (37)
- М.Эриксон (Sauber) +2.883 (31)
- Ш.Леклер (Sauber) +2.884 (35)
Первая часть свободных заездов:
- Л.Хэмилтон (Mercedes) 1:24.026 (27)
- В.Боттас (Mercedes) +0.551 (29)
- М.Ферстаппен (Red Bull) +0.745 (26)
- К.Райкконен (Ferrari) + 0.849 (23)
- С.Феттель (Ferrari) +0.969 (22)
- Д.Риккардо (Red Bull) +1.037 (25)
- Р.Грожан (Haas) +1.704 (24)
- Ф.Алонсо (McLaren) +1.870 (16)
- К.Сайнс (Renault) +1.896 (23)
- С.Вандорн (McLaren) +2.456 (15)
- П.Гасли (Toro Rosso) +2.468 (25)
- С.Сироткин (Williams) +2.510 (25)
- Н.Хюлкенберг (Renault) +2.557 (25)
- Э.Окон (Force India) +2.579 (30)
- Л.Стролл (Williams) +2.610 (30)
- С.Перес (Force India) +2.741 (26)
- К.Магнуссен (Haas) +3.009 (13)
- Б.Хартли (Toro Rosso) +3.719 (16)
- М.Эриксон (Sauber) +3.938 (28)
- Ш.Леклер (Sauber) +4.827 (28)
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