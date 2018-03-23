Стартовал новый сезон Формулы 1

По традиции первая гонка проводится в Австралии.

Свободными заездами в Альберт-Парке в Мельбурне стартовал сезон-2018 в Формуле 1.

Лучшее время пятницы (1:23.931) показал пилот команды Мерседес, 4-кратный чемпион мира Льюис Хэмильтон. Британец выиграл обе практики.

С отставанием 0,127 сек. второе время дня показал пилот команды Ред Булл голландец Макс Ферстаппен.

Еще на 0,101 сек. отстал второй пилот Мерседес финн Валтери Боттас.

Лучший из скудерии Феррари – финн Кими Райкконен, с отставанием 0,283 сек. - на 4-м месте.

Интересный факт – двух гонщиков Заубер разделила лишь одна тысячная секунды.

Стоит отметить, что в Украине возобновляются прямые трансляции этапов Формулы-1. Напомним, Королеву автоспорта в Украине не показывают с 2012 года.

В этом сезоне трансляции будут доступны на телеканале Первый автомобильный, который охватит весь уик-энд, включая гоночные практики, квалификации и гонки.

При этом за этапами можно будет следить не только в прямом эфире, но на повторах в последующие дни. Контракт подписан на три сезона – с 2018 по 2020 год.

Результат второй части свободных заездов:

Л.Хэмилтон (Mercedes ) 1:23.931 (проехал 35 кругов) М.Ферстаппен (Red Bull) +0.127 (34) В.Боттас (Mercedes) +0.228 (34) К.Райкконен (Ferrari) +0.283 (39) С.Феттель (Ferrari) +0.520 (38) Р.Грожан (Haas) +0.717 (34) Д.Риккардо (Red Bull) +0.790 (28) Ф.Алонсо (McLaren) +1.269 (28) К.Магнуссен (Haas) +1.315 (30) С.Вандорн (McLaren) + 1.354 (34) К.Сайнс (Renault) +1.459 (35) C.Перес (Force India) +1.482 (30) Н.Хюлкенберг (Renault) +1.532 (35) Л.Стролл (Williams) +1.612 (32) Э.Окон (Force India) +1.957 (33) Б.Хартли (Toro Rosso) +1.994 (41) П.Гасли (Toro Rosso) +2.014 (39) С.Сироткин (Williams) +2.043 (37) М.Эриксон (Sauber) +2.883 (31) Ш.Леклер (Sauber) +2.884 (35)

Первая часть свободных заездов: