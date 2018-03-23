Беленький: Главное, что мне удалось забить. Футбол

Форвард «Олимпика» Станислав Беленький успешно провел товарищеский матч против сборной Словении в составе молодежной сборной Украины, отметился голом и помог своей команде добыть победу (3:2).

- Это твой второй гол за молодежную сборную Украины. Расскажи, как удалось забить?

- Мы играли в два нападающих. Я был ближе к воротам, Зубков принял мяч, нанес удар по воротам, а мне удалось хорошо сыграть на добивании. Почувствовал, что вратарь отразит этот удар перед собой.

- Приятнее забивать в футболке сборной или в футболке «Олимпика»?

- Одинаково приятно. Долго не забивал с игры, теперь более уверенно себя чувствую.

- Насколько ты доволен своей игрой в матче со Словенией?

- С учетом, что сыграл всего 45 минут, доволен. Главное, что мне удалось забить. Конечно, мог забивать еще, был момент, когда пробивал головой, еще в одной эпизоде мой удар заблокировал защитник.

Еще отмечу, что во время матча был сильнейший ветер, впервые довелось сыграть при таких погодных условиях. Ветром попросту сносило!

- При стандартах у ворот своей команды ты отходил к своим воротам. Это было задание тренера?

- Да, я должен был быть первым на подборе.

- С кем делишь комнату в сборной?

- С Женей Цымбалюком. Мы и в «Олимпике» на сборах жили вместе, делим комнату во время выездных матчей.

- Помогаешь ему лучше освоиться в «молодежке»?

- Женя не первый раз в лагере сборной, ему уже легче. Но в целом, подсказываю, конечно. Когда идем на какие-то мероприятия, на теорию или обед, рассказываю, что нужно надеть. Тут есть свои правила.

- Впереди матч с Англией в отборе на Евро-2019. Что можешь сказать о сопернике?

- Пока ничего, только сегодня мы начнем теоретические занятия. У нас пока что была задача обыграть Словению, чтобы с хорошим настроением готовиться к встрече с англичанами. Конечно, были и другие задачи в этом матче. Старались подготовиться к игре с Англией, соблюдать компактность, восстановить игровые связи.

- Насколько сложно будет в этом матче сборной Украины?

- Конечно, просто нам не будет. Это все-таки очень сильная команда. Но если мы сыграем без ошибок, то сможем добиться положительного результата.

- Выступления в молодежной сборной мотивируют играть еще лучше в клубе?

- В клубе мотивирует сам чемпионат, мы все-таки играем в Премьер-лиге. В «молодежке» ты получаешь игровую практику в матчах с лучшими футболистами из других стран. Это огромный опыт, который помогает, конечно, и в «Олимпике».


Terrikon со ссылкой на ФК "Олимпик"


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