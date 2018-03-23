Новую машину Себастьяна Феттеля зовут Лория

У гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля есть традиция - называть свои болиды женскими именами. Не стал он изменять себе и на сей раз. Перед стартом Гран-при Австралии он объявил имя машины, на которой попытается выиграть титул в 2018.

Этот алый болид получил имя Лория. В связи с ним возникла некоторая путаница, поскольку журналисты неправильно интерпретировали произнесенное вслух слово, передав его как "Глория". Но команда поторопилась исправить ошибку, уточнив, что буква "Г" в данном случае лишняя.

Традиция наименования болидов идет с самого начала карьеры Феттеля в Ф-1 - то есть, с 2008. Свою первую машину он назвал Джули. Потом были: Грязная сестричка Кейт, Сочная Лиз, Распутная Мэнди, Порочная Кайли, Эбби, Голодная Хайди, Сюзи, Ева, Маргарита и Джина.


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