Новую машину Себастьяна Феттеля зовут Лория
У гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля есть традиция - называть свои болиды женскими именами. Не стал он изменять себе и на сей раз. Перед стартом Гран-при Австралии он объявил имя машины, на которой попытается выиграть титул в 2018.
Этот алый болид получил имя Лория. В связи с ним возникла некоторая путаница, поскольку журналисты неправильно интерпретировали произнесенное вслух слово, передав его как "Глория". Но команда поторопилась исправить ошибку, уточнив, что буква "Г" в данном случае лишняя.
Традиция наименования болидов идет с самого начала карьеры Феттеля в Ф-1 - то есть, с 2008. Свою первую машину он назвал Джули. Потом были: Грязная сестричка Кейт, Сочная Лиз, Распутная Мэнди, Порочная Кайли, Эбби, Голодная Хайди, Сюзи, Ева, Маргарита и Джина.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
23.03.2018 11:24