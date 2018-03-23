Ребров: В Саудовской Аравии нужно уметь идти на компромиссы. Футбол

Экс-тренер «Динамо» Сергей Ребров сейчас сражается за титул чемпиона Саудовской Аравии и трофей в азиатской Лиге чемпионов. Но пока в клубных турнирах пауза в связи с матчами сборных команд, украинский специалист на несколько дней вернулся домой.

— Вы уже почти год работаете в Саудовской Аравии. Адаптировались на чужбине?



— Не могу сказать, что меня что-то удивило именно в футболе. Но я приехал в совершенно другую культуру. Люди тут молятся несколько раз в день, ложатся спать очень поздно. В таких условиях непросто перестроить команду на работу. Проводить две тренировки в день, например, тяжело. Уж очень отличается ритм жизни. Впрочем, ко всему привыкаешь. Нужно лишь уметь подстраиваться и находить компромиссы. Надеюсь, мне это удалось. Работа ведется, есть определенный результат, улучшение игры и понимание каждым футболистом того, что от него требуется.

— Ваша команда сейчас самая результативная в чемпионате...



— Там все играют в атакующий футбол… Да, мы забиваем больше, но в прошлом сезоне команда тоже была результативной, а в чемпионате все равно не выиграла. Недостаточно думала об обороне, а нужен баланс защиты и атаки. Менталитет игроков — идти вперед и забивать, так как болельщики любят атакующий и зрелищный футбол.

— Фаны такие же эмоциональные, как в Турции?



— Нет, там болельщики, наверное, самые горячие в мире. После поражения им лучше не попадаться на глаза. В Саудовской Аравии тоже любят футбол, но болеют гораздо спокойнее, приходят по 20–30 тысяч, особенно, если команда ярко выступает. Скоро мы будем принимать лидера — «Аль–Хиляль». Стадион точно будет заполнен.

— Сейчас вы отстаете от лидера всего на одно очко. Будет жаркая борьба за чемпионство...



— Не то слово. Было, что мы отставали и на восемь очков. «Аль–Хиляль» — это очень хорошая, сбалансированная команда, которая играла в финале азиатской ЛЧ и чудом проиграла японцам. С ними очень тяжело конкурировать, и я рад, что нам это удается. Думаю, будет борьба до последнего тура, а у нас есть хорошие шансы ее выиграть.

— Тяжело совмещать чемпионат и участие в азиатской ЛЧ?



— Все первое полугодие мы проводили по матчу в неделю. А сейчас два с половиной месяца у нас по два матча в неделю. Конечно, для этого нужен достаточно большой подбор исполнителей, чтобы проводить ротацию и одинаково сильно выступать во всех турнирах. Тем более, что нет приоритета, сейчас для нас одинаково важны все соревнования. Это непросто, но интересно.

— Какой футбол смотрят в Саудовской Аравии?



— Местные футболисты особо не смотрят игры европейских чемпионатов. Интересуются, конечно, но предпочитают матчи своей лиги. В принципе, у меня так было и в Англии.

— Существует договор между Саудовской Аравией и Испанией, согласно которому игроки отправляются в аренду в команды Примеры...



— Да, это так. Задумка была в том, чтобы футболисты получили опыт накануне ЧМ-2018. Но на уровне Примеры никто не получил достаточной игровой практики. В Саудовской Аравии они регулярно играли в своих командах, а в Испании , если не ошибаюсь, только одного игрока как-то выпустили на замену, остальные даже в заявку не попадали.

— Чем занимаетесь в свободное время?



— Посвящаю его семье. В торговых центрах с сыном гуляю, например. Там много семей время проводят.

— Правда, что даже с супругой в обнимку прогуляться нельзя?



— Мы мало куда ходили, так что точно не скажу. Но, действительно, особо не видел, что кто-то ходит в обнимку с девушками. Там даже в торговых центрах везде есть местная полиция нравов. Следят, чтобы девушки были правильно одеты.

— К жаркой погоде привыкли?



— Не помню, чтобы даже ночью температура падала ниже 25 градусов. Около 30 — для меня еще нормально, а вот когда поднимается до 37... Но мы никогда, например, не тренируемся днем, только вечером, когда жара спадает.