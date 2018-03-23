Льорис: Тоттенхэм должен выиграть Кубок Англии. Футбол
Французский голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что "шпоры" достойны победы в Кубке Англии.
- Мы очень хотим завоевать Кубок Англии, потому что мы давно заслужили трофей. "Тоттенхэм" демонстрирует привлекательный футбол. Думаю, что все болельщики наслаждаются нашей игрой. Мы весьма позитивная и энергичная команда. Согласен, наш стиль рискованный, но мы создаём много моментов.
Конечно, нам необходимо улучшать свою игру. Сейчас у нас есть прекрасная возможность взять Кубок Англии, так что мы движемся в правильном направлении. Должны одержать победу. Шаг за шагом, но мы сделаем это, - цитирует Уго Льориса изданиие Sports Mole.
Напомним, на стадии полуфинала турнира лондонцы встретятся с "Манчестер Юнайтед".
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