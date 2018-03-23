Оливер Кан сомневается в перспективах Нойера на ЧМ-2018. Футбол

Легенда мюнхенской "Баварии" Оливер Кан сомневается в том, что Мануэль Нойер должен быть основным вратарём сборной Германии на ближайшем мундиале.

- У меня есть сомнения касательно перспектив Нойера. Ситуация с ним очень нестабильна, а до начала чемпионата мира остаётся всего лишь три месяца. Это может привести к неприятным последствиям, - предупреждает Кан в интервью изданию Bild.

Напомним, чуть меньше года назад именитый кипер получил перелом левой стопы во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 с мадридским "Реалом", а в сентябре у футболиста случился рецидив. Таким образом, он принял участие лишь в четырёх встречах нынешнего сезона. На данный момент Нойер, которого в декабре признали лучшим вратарём мира по версии France Football, тренируется по индивидуальной программе.