Оливер Кан сомневается в перспективах Нойера на ЧМ-2018. Футбол
Легенда мюнхенской "Баварии" Оливер Кан сомневается в том, что Мануэль Нойер должен быть основным вратарём сборной Германии на ближайшем мундиале.
- У меня есть сомнения касательно перспектив Нойера. Ситуация с ним очень нестабильна, а до начала чемпионата мира остаётся всего лишь три месяца. Это может привести к неприятным последствиям, - предупреждает Кан в интервью изданию Bild.
Напомним, чуть меньше года назад именитый кипер получил перелом левой стопы во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 с мадридским "Реалом", а в сентябре у футболиста случился рецидив. Таким образом, он принял участие лишь в четырёх встречах нынешнего сезона. На данный момент Нойер, которого в декабре признали лучшим вратарём мира по версии France Football, тренируется по индивидуальной программе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
23.03.2018 11:24