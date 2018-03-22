Бэйл пробежал 12 километров за час игры, забил три мяча Китаю и переписал историю. Футбол

Гарет Бэйл пробежал 12 тысяч метров в матче сборной Уэльса на Кубке Китая. В поединке против хозяев он провел на поле всего 63 минуты, но за этот игровой час успел сделать хет-трик и помог одержать своей команде убедительную победу - 6:0. Также дубль оформил форвард "Бернли" Сэм Воукс, который дважды ассистировал Бэйлу, а сам Гарет еще отдал голевой пас Харри Уилсону.

Благодаря хет-трику 28-летний форвард "Реала" вписал свое имя в историю футбола Уэльса, став лучшим бомбардиром национальной команды, потеснив с трона Яна Раша.

Он также стал первым игроком в истории Уэльса, который сделал хет-трик за пределами Британских островов и первым в выездном матче со времен Клиффа Джонса, который отличился в Белфасте в 1963 году.

Сборная Уэльса теперь ждет соперника в финале Кубка Китая, который определится в матче Уругвая и Чехии.


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