Манчестер Юнайтед формирует женскую команду. Футбол

"Манчестер Юнайтед" объявил о планах создания женской футбольной команды. В последние годы ведущий английский клуб неоднократно подвергался критике за отсутствие профессиональной женской команды. В настоящее время "красные дьяволы" - единственная команда Премьер-лиги, у которой нет команды слабого пола.

"Мы очень рады объявить, что клуб планирует создать свою первую профессиональную женскую команду. Команда должна иметь тот же самый имидж, что и мужская команда", - заявил вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд. - "Мы стремимся предоставить множество возможностей для развития молодых девушек в нашей академии".

Женская команда "Манчестер Юнайтед" будет тренироваться на старой клубной базе "Клифф", которая расположена в Солфорде, и чаще всего используется детскими, юношескими и молодежными командами "красных".