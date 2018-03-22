Манчестер Юнайтед формирует женскую команду. Футбол
"Манчестер Юнайтед" объявил о планах создания женской футбольной команды. В последние годы ведущий английский клуб неоднократно подвергался критике за отсутствие профессиональной женской команды. В настоящее время "красные дьяволы" - единственная команда Премьер-лиги, у которой нет команды слабого пола.
"Мы очень рады объявить, что клуб планирует создать свою первую профессиональную женскую команду. Команда должна иметь тот же самый имидж, что и мужская команда", - заявил вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд. - "Мы стремимся предоставить множество возможностей для развития молодых девушек в нашей академии".
Женская команда "Манчестер Юнайтед" будет тренироваться на старой клубной базе "Клифф", которая расположена в Солфорде, и чаще всего используется детскими, юношескими и молодежными командами "красных".
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