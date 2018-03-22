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WADA проверила на допинг весь состав сборной РоSSии по футболу Завтра россияне проведут товарищеский матч с бразильцами Фото: sports.ru 22 марта сборная РоSSии в полном составе прошла проверку на допинг. В расположение национальной команды прибыли пять допинг-офицеров ФИФА, которые проверили всю команду, сообщила пресс-служба роSSийской сборной в официальном twitter команды. В пятницу, 23 марта, россиянам предстоит провести товарищеский матч со сборной Бразилии .

LB.ua

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