WADA проверила на допинг весь состав сборной РоSSии по футболу

Завтра россияне проведут товарищеский матч с бразильцами

WADA проверила на допинг весь состав сборной РоSSии по футболу
Фото: sports.ru

22 марта сборная РоSSии в полном составе прошла проверку на допинг. В расположение национальной команды прибыли пять допинг-офицеров ФИФА, которые проверили всю команду, сообщила пресс-служба роSSийской сборной в официальном twitter команды.

В пятницу, 23 марта, россиянам предстоит провести товарищеский матч со сборной Бразилии.


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